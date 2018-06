Ožji del Nove Gorice je okoli 14. ure zajelo močno neurje. Obilne meteorne vode so v zelo kratkem času poplavile večje število objektov v centru mesta, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Gasilci črpali vodo iz kleti

Novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci so opravili okoli 15 intervencij, v katerih so črpali vodo iz kletnih in pritličnih prostorov nekaterih stavb. Med zalitimi stavbami sta bila tudi igralni salon in restavracija.

Kosmač je pojasnil, da meteorni jaški niso uspeli odvajati tako velikih količin vode v tako kratkem času, zato je prišlo do zalivanja kleti in drugih prostorov. Zaradi zmočenega inventarja je verjetno nastala tudi škoda, a zaenkrat o tem še ni podatkov.

V novomeškem centru za obveščanje so povedali, da je Trebnje okoli 15.30 zajelo neurje z močnim dežjem. Voda je zalila več kletnih prostorov in stavb, med drugim Center Mercator, občinsko stavbo in trebanjsko knjižnico.

Na cesti Trebnje-Studenec je naliv povzročil manjši zemeljski zdrs. Pri črpanju vode na terenu so pomagali gasilci.