Zdaj je čas za ukrepanje, je po odločitvi vlade dejal minister za promet Chris Grayling. Poudaril je, da gre pri projektu za nacionalni interes in pojasnil, da bo parlament o njem glasoval v prihodnjih dneh.

Projekt je sicer naletel na veliko ovir, predvsem na nasprotovanje okoljevarstvenih organizacij. Po mnenju izvršnega direktorja britanskega Greenpeaca Johna Sauvna je odobriti novo stezo na Heathrowu na svetovni dan varstva okolja enako, kot deliti cigarete na svetovni dan zdravja.

Gradnji tretje steze nasprotujejo tudi nekateri člani britanske vlade. Minister za zunanje zadeve Boris Johnson, ki je bil izvoljen v volilnih okrajih Uxbridge in South Ruislip, ki se nahajata v bližini letališča, je v preteklosti že nasprotoval načrtom o širitvi največjega evropskega letališča po številu potnikov. Kot poroča AFP še ni znano, ali bodo lahko Johnson in drugi ministri iz vladajočih konservativcev glasovali po lastni presoji.

Širitev povezana tudi z Brexitom

Skupina Konfederacije britanske industrije CBI je medtem izrazila močno podporo projektu. Namestnik direktorja CBI Josh Hardie je ocenil, da je fantastično, da je projekt bližje realizaciji, »še posebej, ker je Velika Britanija na to odločitev čakala skoraj pol stoletja«.

Širitev letalskih zmogljivosti in vzpostavljanje novih povezav s hitro rastočimi trgi je po njegovi oceni ključna za to, da bo lahko Anglija na svetovnem odru konkurirala tudi po izstopu države iz EU. »Ker zapuščamo EU, mora Velika Britanija ostati ena od držav, ki so najbolje povezane s svetom. Tretja steza na Heathrowu pa je najboljša možnost, da to dosežemo,« je poudaril tudi Grayling.