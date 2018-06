Podjetja se vse do novembra letos še lahko prijavijo na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu (UDM). Na voljo je 2,8 milijona evrov, v usposabljanje pa predvidoma lahko vključijo 800 oseb s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji in 580 v zahodni.

Operacija je financirana iz Evropskega socialnega sklada in traja do leta 2022, takoj po zaprtju letošnjega javnega povabila pa na zavodu načrtujejo objavo novega. Od leta 2016 do danes se je skupaj v UDM vključilo 1942 podjetij.

Kdo se lahko vključi? Prednost Usposabljanja na delovnem mestu je, da podjetje potencialne nove sodelavce spozna neposredno na delovnem mestu v konkretni delovni situaciji. Usposabljanje za enostavnejša dela traja dva meseca, za bolj zahtevna tri mesece, brezposelni pa je v tem času še vedno prijavljen v evidenci za brezposelne. V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj tri mesece, brezposelni, ki so starejši od 30 let in najmanj 12 mesecev brezposelni, kar pomeni, da do dolgotrajno brezposelni. Ob njih pa tudi tisti, ki so starejši od 30 let in imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so brezposelni najmanj tri mesece ter posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu v evidenci brezposelnih.