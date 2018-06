Najboljši nemški teniški igralec Aleksander Zverev je v četrtfinalu Rolanda Garrosa plačal davek utrujenosti. Tretji igralec sveta ni bil kos Avstrijcu Dominicu Thiemu in le trmastemu karakterju se lahko zahvali, da je dvoboj odigral do konca. Do pričakovanega spektakla torej ni prišlo, saj se je Zverev pred četrtfinalom rešil po zaostanku z 1:2 v nizih. Proti Avstrijcu, ki se je tretjič zapored uvrstil v polfinale najprestižnejšega peščenega turnirja na svetu, ni imel nikakršnih možnosti. Kljub gladkemu porazu je Zverev v Parizu naredil pomemben korak v karieri, saj se je pri 21 letih na turnirju največje četverice prvič uvrstil v četrtfinale in premagal igralca najboljše svetovne petdeseterice.

Nagrada – najmanj 560.000 evrov Thiem je podobno kot ves teniški svet pričakoval, da se bo v polfinalu pomeril z Novakom Đokovićem. A je Marco Cecchinato, 72. igralec sveta, pripravil senzacijo. Sicilijanec je po treh urah in pol premagal Srba, ki je zapravil toliko priložnosti kot le redko v karieri. Đoković je v drugem in četrtem nizu, ki ju je izgubil v podaljšani igri, zapravil po tri zaključne žogice, povrhu pa je v četrtem nizu vodil s 5:2 in imel vse pod kontrolo. Publika je na igrišču Susanne-Lenglen pomagala 25-letnemu igralcu iz Palerma, da je dosegel uspeh kariere ter si zagotovil najmanj 560.000 evrov. Prvi polfinalni ženski par je ameriški. Jutri se bosta pomerili Sloane Stephens in Madison Keys. Obe sta v Parizu dosegli največji uspeh, njun dvoboj pa bo ponovitev finala septembrskega OP ZDA, v katerem je bila boljša Sloane Stephens. V četrtfinalu sta se med dvojicami poslovili Andreja Klepač in Maria Jose Martinez Sanchez. Slovensko-španska naveza je gladko izgubila proti češki dvojici Barbora Krejčikova-Katerina Siniakova. Z izpadom v četrtfinalu sta si Primorka in Španka zagotovili 76.000 evrov skupne nagrade. V kategoriji mešanih parov je v polfinalu izpadla tudi Katarina Srebotnik, ki bo imela danes novo priložnost v četrtfinalu ženskih dvojic.

Dvoboj nekdanjih zmagovalk Danes bodo v Parizu preostali štirje četrtfinalni dvoboji. Juan Martin del Potro se je uvrstil v četrtfinale prvič po letu 2012, v polfinale pa bo poskušal napredovati prvič po letu 2009. Argentinec je v Parizu očitno odlično pripravljen, saj peščena podlaga ni njegova najljubša. Podobno velja za njegovega tekmeca, saj tudi Marin Čilić svojih največjih uspehov ni dosegel na pesku. Pričakovati gre torej izenačen dvoboj, v katerem bo favorit del Potro. Zmagovalca dvoboja bo v polfinalu bržčas čakal prvi igralec sveta Rafael Nadal, ki se bo pomeril še z drugim Argentincem, Diegom Schwarzmanom. »Igral bom proti enemu najboljših igralcev na svetu. Z Diegom sva odlična prijatelja, trdo gara na športni poti, zato ga je lepo videti v četrtfinalu turnirja za grand slam. Pričakujem trd boj za vsako žogo. Nanj sem pripravljen. Natanko vem, kako moram igrati za zmago,« napoveduje Rafael Nadal. Pri ženskah bo glavna pozornost namenjena dvoboju med Garbine Muguruzo in Mario Šarapovo. Obe sta v osmini finala doživeli podobno usodo, saj je Šarapova premagala Sereno Williams brez boja, Muguruza pa je proti Lesii Curenko odigrala le dve igri, preden je Ukrajinka dvoboj predala. Šarapova je dvakratna zmagovalka Rolanda Garrosa, Muguruza predlanska. Zanimivo je, da Španka na dosedanjih treh medsebojnih dvobojih še nikoli ni premagala Rusinje. »Da sem favoritka? S tem se ne strinjam. Poglejte le medsebojno statistiko. Res je, da igram dobro in da verjamem vase, da lahko osvojim turnir. A podobne načrte ima tudi Maria. Ogledala sem si dvoboj, kako je v tretjem krogu nadigrala Karolino Pliskovo. Pričakujem, da bova obe izjemno agresivni,« napoveduje Garbine Muguruza. Precej bolj izenačeno statistiko imata drugi današnji četrtfinalni tekmici. Angelique Kerber in Simona Halep sta se doslej pomerili desetkrat, izid pa je izenačen. Zadnji dvoboj je bil epski, ko je v polfinalu prvega letošnjega turnirja največje četverice v Melbournu odločilni niz z 9:7 dobila Simona Halep.