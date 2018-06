Conte je v govoru pred glasovanjem pozval k obvezni in avtomatični prerazporeditvi prosilcev za azil med državami članicami EU.

Poštena razporeditev prosilcev za azil

»Zelo se bomo zavzeli za spremembo dublinske odredbe, da bi zagotovili pošteno razporeditev odgovornosti in vzpostavili avtomatiziran sistem obvezne prerazporeditve prosilcev za azil,« je pred senatorji dejal Conte.

53-letni profesor prava je tudi kritiziral »egoistično zapiranje številnih članic EU«, ki so nekatere države, kot je Italija, prisilile, da so same prevzele breme begunskega problema. Zavrnil je tudi, da bi bila njegova vlada skupaj z desno Ligo sovražno nastrojena do tujcev. »Nismo rasisti in nikoli ne bomo,« je dejal.

Odločno namerava nova italijanska vlada po Contejevih besedah nastopiti tudi proti trgovini z ljudmi ter bolje organizirati sistem sprejema beguncev, »ki mora postati učinkovitejši«.