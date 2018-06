Spojina, ki jo preiskujejo znanstveniki z Univerze v Lancastru in Univerze v Leedsu, nosi krajšavo EGCG. Najprej so jo preiskovali zaradi učinka, ki zmanjša beljakovinske obloge v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, zdaj pa verjamejo, da lahko razgradi tudi proteinske obloge in tako prepreči bolezni srca in ožilja.

V raziskavi, objavljeni v Časopisu za biološko kemijo (Journal ob Biological Chemistry), so zapisali, da se EGCG lahko veže na vlakna v tkivu in jih pretvori v manjše molekule, ki so bolj topne. Telesu tako manj verjetno povzročajo škodo in preprečujejo strdke, ki bi omejevali krvni pretok.

Ker ima spojina EGCG za telo toliko koristi, znanstveniki preiskujejo tudi načine, kako bi jo lahko posamezniki vnesli v telo, brez da bi za to morali popiti večje količine zelenega čaja. Ena izmed metod, o kateri razmišljajo, bi bil tudi vnos spojine preko injekcije, poroča Independent.