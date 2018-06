Skupina se je oblikovala leta 2003 in deluje pod vodstvom vokalistov in glasbenikov Spencerja Kruga (Sunset Rubdown) in Dana Boecknerja (Handsome Furs, Divine Fits, Operators), ki po navedbah Kina Šiške s svojimi številnimi projekti spadata med gonilne sile razmaha kanadske indie rock scene v tem tisočletju.

Med letoma 2003 in 2010 je zasedba, ki jo trenutno sestavljata še Arlen Thompson in Dante DeCaro, nekoč pa je bil zraven Hadji Bakara, izdala tri albume pri založbi Sub Pop. To so prvenec Apologies to the Queen Mary (2005), At Mount Zoomer (2008) in Expo 86 (2010).

Med drugim so nastopali z Arcade Fire in Modest Mouse, nato pa odšli na premor. Leta 2016 so se spet združili, lani pa oboževalce razveselili z novim albumom, ki ga bodo danes predstavili v Kinu Šiška.

Kot so zapisali v centru urbane kulture v Šiški, Cry Cry Cry nadaljuje z zasedbino uspešno formulo premišljenih besedil, nabrušenih sintov, progovsko obarvanih kitarskih poudarkov, izvrstne ritem sekcije in dvojnih vokalnih izrazov. Loteva se tem, kot so minljivost, ljubezen in Donald Trump.

Glasbeni večer bo začela kranjska zasedba Le Serpentine z zmesjo alternative, indie rocka in dream popa.