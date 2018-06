Približno tretjino svojega življenja preležimo v postelji, zato poskrbimo, da bo to čas, ko si resnično naberemo moči za naslednji dan. Bodimo zahtevni in se ne zadovoljimo s kakršnim koli ležiščem. Zagotovo se strinjate, da ni hujšega, kot če se zbudite dobesedno polomljeni, z bolečinami po vsem telesu in še bolj utrujeni, kot ste bili, ko ste zvečer legli k počitku.

Seveda to ne pomeni, da morate za vsakega od teh položajev kupiti posebno posteljo, zagotovo pa veste, da mora obstajati možnost, da se ležišče prilagodi vašemu najljubšemu položaju in vam tako pomaga uživati v dobrem in krepčilnem spancu.

Naj vas objameta spanec in Durosoft Flex

Posteljni pod z dvojnimi lamelami Durosoft vam nudi prav to. Durosoft je eden izmed izdelkov iz visokokakovostnega lesa in drugih skrbno izbranih materialov za zdravo in udobno spanje slovenskega podjetja Moba, d.o.o., ki se odlično prilagaja vašemu telesu (in ne obratno). Tako lahko rečete, da vas ne bo objel samo spanec, ampak tudi postelja.

Posebnost tega posteljnega poda so patentirane dvojne lamele. Zgornji sloj sestavljajo mehke letvice, zato je elastičen in omogoča globok ugrez za ramena pri ležanju na boku, medtem ko je spodnji zaradi trših letvic kompaktnejši in nudi oporo v predelu medenice in hrbta.