Washington drugič v svoji 43-letni zgodovini kluba nastopa v finalu Stanleyjevega pokala. Leta 1988 ga je v velikem finalu zanesljivo premagal Detroit, ki je v zmagah slavil s 4:0, v tej sezoni pa se mu nasmiha končno zmagoslavje.

Domačini so temelje za tretjo zmago postavili že v uvodni tretjini, ki so jo dobili s 3:0, v nadaljevanju pa so dokaj zanesljivo nadzorovali ekipo iz Nevade, ki v tej sezoni premierno nastopa v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Predvsem razpoložen je bil ruski hokejist Jevgenij Kuznecov, ki je zbral kar štiri podaje, nič manj pa njegov švedski soigralec Nicklas Backstrom, ki je prispeval eno podajo manj. Za zmagovito zasedbo so zadeli T.J. Oshie, Tom Wilson, Devante Smith-Pelly, John Carlson, Michal Kempny in Brett Connoly. Domači vratar Braden Holtby je zbral 28 obramb, gola sta mu zabila le James Neal in Reilly Smith.

»Do končnega zmagoslavja nas čaka le še ena zmaga, a to bo najtežje doseči. Na današnji tekmi smo se vseskozi držali našega sistema igre, do potankosti izpolnjevali načrte iz slačilnice ter z pravočasnimi zadetki pristrigli peruti našim tekmecem. Imeli smo tudi nekaj sreče, a ta je potrebna na tovrstnih tekmah,« je po zmagoslavju na četrti tekmi dejal ruski zvezdnik v zasedbi iz Washingtona Aleks Ovečkin, ki se na tej tekmi ni vpisal med strelce, zato pa je prispeval podajo pri tretjem golu Smitha-Pellyja.

Zadnja hokejska ekipa, ki je v finalni seriji zapravila vodstvo s 3:1, je bil Detroit davnega leta 1942, tedaj je Toronto celo nadoknadil zaostanek v zmagah z 0:3.

Zadnja ekipa iz ameriške prestolnice, ki je slavila končno zmago v treh najpomembnejših ameriških ligah (NHL, NBA in NFL) so bili Washington Redskins, ki so osvojili super bowl leta 1992.