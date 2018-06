Slabo leto dni je moral francoski predsednik Emmanuel Macron čakati na odgovor Berlina na svoje predloge reforme Evropske unije. Dočakal ga je sedaj, štiri tedne pred junijskim vrhom EU, na katerem je nameraval nemško-francoski dvojec predstaviti skupno vizijo evropskih reform. Z odgovorom se je zavleklo, ker se je Angela Merkel ubadala z dolgotrajnim oblikovanjem vlade, prav tako pa je naletela na težave v lastni stranki, kjer so močno nasprotovali dodatnim izdatkom za pomoč državam članicam, ki bi se znašle v krizi.

Štirje tedni za dogovor

Pozen nemški odziv je tako pričakovano skromen pri gospodarskih in proračunskih vprašanjih, kjer se je Merklova zgolj približala bolj ambicioznim pogledom Macrona. Te štiri tedne do evropskega vrha bosta morala tako Berlin in Pariz izkoristiti za zbliževanje stališč. Dokončno naj bi se kanclerka in predsednik poskušala poenotiti na srečanju v drugi polovici junija. Čas pa ni na njuni strani. Kajti če jima spodleti pri oblikovanju skupne reformne pobude, ne gre računati, da bi državam članicam morebitne reforme uspelo potrditi pred evropskimi volitvami prihodnje leto. To pa bi bila v luči naraščajočega populizma v Evropi slaba volilna popotnica za etablirane stranke.