Stranka modernega centra je to nedeljo dobila okoli 215.000 glasov manj kot leta 2014. V Ljubljani je šlo očitno veliko teh glasov k Levici Luke Mesca, ki je v petih od štirinajstih ljubljanskih okrajev premagala SDS. V okraju Ljubljana Center, ki je edini v celoti znotraj obvoznice, je poslanka Levice Violeta Tomić dobila celo 25 odstotkov glasov.

Erjavec izgubil glasove v »desnih« okrožjih Volilci so zapustili tudi DeSUS, in to tudi v Ljubljani, čeprav sta predsednik DeSUS Karl Erjavec in ljubljanski župan Zoran Janković sklenila odmevno predvolilno zavezništvo in sta v Ljubljani nalepila številne plakate s fotografijo njunega rokovanja. Janković je včeraj zavrnil prošnjo za komentar. Vendar je DeSUS v Ljubljani izgubil najmanj, opozarja Jernej Tiran, geograf iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od rezultata izpred štirih let se je stranka upokojencev najbolj oddaljila v nekaterih pretežno desnih okrajih, kot sta Ajdovščina in Ribnica, ter na Koroškem in v večjem delu Podravja, pojasnjuje. »Rezultati potrjujejo tezo, da je DeSUS s sklenitvijo pakta z Zoranom Jankovićem izgubil del volilcev,« pravi.

Šarec ni segel daleč iz domačega Kamnika Dobre rezultate je Levica dosegla tudi v primorskih okrajih, ki so ljubljanskim podobni v tem, da SDS Janeza Janše tam tradicionalno dosega nizke odstotke. Skupaj z okrajem Koper I je Levica osvojila šest okrajev, kar jo uvršča na drugo mesto. SDS je zmagala v 74 okrajih, Lista Marjana Šarca v štirih (Kamnik, Domžale I in II ter Zagorje ob Savi), SD pa v treh (Laško, Hrastnik in Piran). Tiran pojasnjuje, da se je pri Šarčevih volilcih podobno kot pri volilcih Liste Zorana Jankovića leta 2011 pokazala težnja volilk in volilcev, da glas namenijo prepoznavnemu kandidatu iz domačega okolja, ne glede na njihove siceršnje politične preference ali družbeni položaj. Vendar Šarec, v nasprotju z Jankovićem in tudi Mirom Cerarjem leta 2014, ni dosegel splošnega »urbanega« uspeha.