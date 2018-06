Novi italijanski minister za družino Lorenzo Fontana je s svojim odklanjanjem istospolnih zvez povzročil prvi resni spor v novi vladni koaliciji, ki jo sestavljata populistično Gibanje petih zvezd in skrajno desna Liga. Fontana, ki je konservativni katolik in tudi nasprotnik splava, je za časnik Corriere della Sera izjavil: »Družine so naravne, kadar ima otrok očeta in mamo… Naravna družina pa je napadena, homoseksualci jo hočejo spodkopati in izbrisati naš narod.« Življenjske skupnosti istospolnih parov so v Italiji priznane od maja 2016, nimajo pa pravice do posvojitve.

Za člane Gibanja je izjava Fontane, ki prihaja iz Lige, »neprimerna« predvsem zato, ker sta se stranki dogovorili, da tovrstnih občutljivih etičnih in nravstvenih vprašanjih, kjer sta vsaka na svojem bregu, ne bosta odpirali. Tako jih tudi ni v koalicijski pogodbi. »Nobena skrivnost ni, da so med nami in Ligo razlike v pogledih na etična vprašanja,« je za Corriere della Sera dejala vodilna političarka Gibanja petih zvezd Maria Edera Spadoni. Med drugim stranki različno gledata na splav. V Italiji je sicer dovoljen, a večina ginekologov – v nekaterih regijah na jugu menda celo 85 odstotkov – ga zaradi različnih pritiskov konservativcev raje ne opravlja. Fontana je sicer tudi dejal, da bo podpiral organizacije, ki »poskušajo ženske odvrniti od splava«.

Vodja Lige Matteo Salvini, ki je v novi vladi notranji minister, vendar, tudi zaradi svoje vse večje priljubljenosti, njen najmočnejši mož, je poskušal hitro pomiriti Gibanje, rekoč, da namen vlade ni razveljaviti dosedanjo liberalno zakonodajo. Svojemu strankarskemu kolegu Fontani pa da dovoli, da »ima svoja stališča« (ki so v resnici podobna Salvinijevim). Salvini je še dejal: »Kot očetu se mi zdi nujno, da ima otrok očeta in mamo, a to vprašanje ni na programu vlade.«