Orić je bil skupaj s soborcem Sabahudinom Muhićem obtožen, da sta ob začetku vojne v BiH leta 1992 v okolici Srebrenice ubila tri ujetnike srbske narodnosti. Prvostopenjsko sodišče ga je v procesu, ki se je zaključil 9. oktobra lani, oprostilo.

A tožilec Miroslav Marković se je pritožil in zahteval obnovo postopka, ker da je prišlo do pomembne kršitve določb kazenskega prava in napačno ugotovljenega dejanskega stanja.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je prizivno sodišče pritožbi tožilstva očitno ugodilo. Ni pa sodišče še objavilo sodbe, ker so jo šele poslali obema strankama v postopku.

Po pisanju medijev v BiH naj bi sicer do razveljavitve sodbe prišlo, ker so se pojavile razlike med obrazložitvijo, ki je bila Oriću prebrana po koncu procesa, in pisno verzijo, ki je bila tožilstvu in obrambi posredovana naknadno.