Akcijo je občina pred dvema letoma zagnala na pobudo občana in v želji, da stanovalce večstanovanjskih stavb spodbudijo, »naj po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odsev čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja«. Kandidate za naj blok 2018 lahko četrtne skupnosti predlagajo do konca avgusta 2018, nato pa bo strokovna komisija opravila terenske preglede in na podlagi zbranih točk izbrala zmagovalca.

Stavbe, ki se bodo potegovale za naziv, morajo med drugim biti obnovljene in v večinski lasti etažnih lastnikov stanovanj, blok mora imeti vsaj deset stanovanjskih enot, zelenica ne sme biti preoblikovana v parkirišče, notranjost stavbe mora biti urejena, stavba pa mora biti tudi energetsko učinkovita. Zmagovalni blok, ki bo prejel naziv naj blok v Ljubljani 2018, bodo razglasili marca prihodnje leto v sklopu akcije Za lepšo Ljubljano.