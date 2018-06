Anupam Pathak se je med podiplomskim študijem inženirstva osredotočal na preučevanje materialov, ki bi lahko pomagali pri izničevanju neželenih gibov oziroma tresljajev v kamerah in drugih občutljivih napravah. Ker pa se je vselej nagibal k temu, da bi pomagal ljudem, se je po opravljenem doktoratu z usvojenim znanjem lotil razvoja rešitev, ki bi ljudem povišale kakovost življenja.

Ko mu je za svoje zamisli leta 2010 uspelo dobiti projektno financiranje ameriškega Narodnega inštituta za zdravje (NIH), je s sredstvi zbral okoli sebe ekipo in ustanovil podjetje Liftware (sprva se je imenovalo Lift Labs). Njihov prvi izdelek je bil pribor liftware steady. Gre za posebno ročko, na katero je mogoče priklopiti glavo žlice, vilic ali »žvilic« (v ZDA priljubljeno kombinacijo obojega). Ker pa gre pri tem priboru za praktično aplikacijo Pathakovega med študijem pridobljenega znanja, je trik seveda v tem, da je ročka zmožna izničiti tresljaje rok. Zaradi teh sposobnosti je privlačna predvsem ljudem, ki imajo s tem težave. Pred dvema letoma je podjetje ponudbo dopolnilo še s priborom liftware level, ki prepreči nagibanje. Ta ročka je še posebej koristna za uporabnike z oteženim gibanjem rok. V vmesnem obdobju je potencial izumov odkrilo tudi Googlovo krovno podjetje Alphabet, ki je Liftware kupilo prek svojega za zdravstvo specializiranega hčerinskega podjetja Verily.

Računalnik v ročki

Obe različici pribora v ročki skrivata računalnik in senzorje za zaznavanje gibanja, ki so zelo podobni tistim, ki jih lahko najdemo v pametnih telefonih. Senzorji zaznajo tresljaje, mikroprocesor podatke predela in pošlje navodila stabilizatorju. Ta je skrit v ročki in nadzira gibanje priključene glave, da bi izničil neželeno tresenje oziroma nagibanje. Steady je s pomočjo opisanih komponent sposoben izničiti kar 70 odstotkov neželenih tresljajev, posebni motorji v levelu pa neprestano vzdržujejo vodoravni položaj glave, ne glede na zvijanje dlani ali rok.

Ker se stabilizacija glave ne zgodi sama od sebe, se razume, da pametni pribor za delovanje potrebuje baterijo. Po podatkih podjetja naj bi ta zdržala okoli eno uro, preden jo je treba ponovno napolniti. V Liftwaru ocenjujejo, da je to dovolj za tri obroke oziroma en dan uporabe, preden jo je treba priključiti na polnilnik. Opozarjajo tudi, da zaradi različnih nalog oziroma mehanik pribora glave s steadyja niso združljive z levelom in obrnjeno. Cena je relativno dostopna. Za osnovni paket ene ali druge različice, ki poleg ročke vključuje polnilnik in glavo žlice, je treba odšteti 195 dolarjev. Dodatne glave stanejo po okoli 35 dolarjev.