Jesih se je podpisal tudi pod gledališke igre, denimo kultne Grenke sadeže pravice (1978), pa še pod zavidljivo število gledaliških prevodov avtorjev, kot so Shakespeare, Wilde, Kleist, Gogolj, Čehov in Bulgakov. Tako dolgo smo ga lovili za intervju, da se zdi, da so upokojeni prevajalci in pesniki – če kaj takega sploh obstaja – bolj zasedeni od kakšnega maršala.

Nujno je, da ni. Avtor je malo polisjačjil – nekomu je ukradel kos identitete, ne