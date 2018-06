Eden od vodilnih proizvajalcev mačje hrane, družba Felix, je v Veliki Britaniji opravil anketo med dva tisoč lastniki mačk, z rezultati pa bi se verjetno strinjali tudi vsi slovenski mačji lastniki. Vprašalnik se je nanašal na huligansko vedenje hišnih ljubljenčkov oziroma lumparije, ki jih izvajajo mačke, kot so prevračanje stvari po stanovanju, norenje po hiši, plezanje in skakanje po zavesah, praskanje pohištva, skrivanje, kraja hrane in spanje v postelji. Kot je pokazala raziskava, mačka težave v povprečju povzroči kar 1350-krat na leto, tretjina lastnikov pa se pred kaosom zavaruje tako, da že pred prihodom živali v dom kupi pregrinjala za pohištvo in ključavnice za omare s hrano. Ena od mačk je razvila celo potrebo po tem, da pije vodo iz kozarca, kjer lastnica hrani svojo zobno protezo.

Vendar kljub mačji navihanosti nekateri lastniki svoje kosmatinke zaradi njihovega huliganskega početja ljubijo še bolj. Takšnih naj bi bilo kar 40 odstotkov, še več, 91 odstotkov, pa jih meni, da je na mačke nemogoče biti jezen, tudi če naredijo kaj, česar ne bi smele. Dve tretjini lastnikov je sprejelo tudi dejstvo, da če bodo mačko karali, ne bodo dosegli niti najmanjše spremembe v njenem vedenju, 90 odstotkov pa jih je priznalo, da jih mačja neposlušnost spravlja v smeh. Veliko lastnikov, in sicer 72 odstotkov, jih meni tudi, da mačke vtikajo nos tja, kamor ga ne bi smele, na primer v pralni stroj ali kopalno kad, 57 odstotkov pa jih ugotavlja, da so še posebno nagajive, ko se bliža čas za večerjo. Skoraj polovica jih opaža, da mačke, ko ljudje ne gledajo, kradejo hrano, ki sestavlja družinsko večerjo, tri četrtine pa, da prosijo za hrano že v zgodnjih jutranjih urah. V povprečju vstajajo ob 6.32.