Pred ne tako dolgimi leti, leta 2006, je sheffieldski vokalno-inštrumentalni skupini Arctic Monkeys uspelo zrušiti britanski glasbeni rekord najhitreje prodajanega prvenca. Če izvzamemo razvedrilni projekt Popstars, ki je na tej britanski lestvici kraljeval uradno, so se Arctic Monkeys znašli v družbi The Beatles in Oasis. Treba je poudariti, da so sheffieldski fantje prodajni rekord (363.735) prvega tedna od izida albuma Whatever People Say I Am, That's What I'm Not presegli v enem dnevu, in to s 118.501 kopijo. Toda ta statistična vrnitev v našo bližnjo preteklost