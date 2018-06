»Praznik« demokracije

Pa so za nami volitve in z njimi vsa ta duhamorna predvolilna soočenja. Čeprav je Janez Janša ves ta čas sejal dvom o anketah, so se njihove napovedi uresničile. Dobro pozna taktiko, da lahko s »paranoidnimi« prepričanji mobilizira svoje volilce. In jih je res. Dobili so skoraj toliko poslanskih sedežev kot leta 2011 (26). Predvidevam, da je to njegov največji »domet«. Pomeni pa približno le 13 odstotkov volilnih upravičencev. Naj si SDS ne domišlja preveč. Na žalost je skoraj 50 odstotkov Slovencev bojkotiralo volitve. Kritiziramo, kako politiki zapravljajo denar, nazadnje za referendume. Ga bomo zdaj še za morebitne ponovne volitve? Morali bi tudi volilce poklicati na odgovornost, mar ne?