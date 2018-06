Generalna skupščina ZN je 24. decembra 2008 sprejela posebno resolucijo o dejanskem stanju neporavnanih obveznosti nekdanje SFRJ do ZN. Z resolucijo je bil večji del dolga nekdanje SFRJ do ZN, ki je znašal več kot 16 milijonov dolarjev, odpisan, tako da dolg znaša še 1,254 milijona dolarjev.

Resolucija določa, da morajo države naslednice dolg čim prej poravnati in da se pri delitvi te obveznosti med države naslednice upoštevajo določila 5. člena Priloge C Sporazuma o vprašanjih nasledstva.

V njej je določen sorazmerni del obveznosti za posamezno državo naslednico, za Slovenijo znaša ta delež 16 odstotkov, Bosno in Hercegovino 15,5 odstotka, Hrvaško 23 odstotkov, Makedonijo 7,5 odstotka in ZRJ oz. Srbijo 38 odstotkov. Poleg tega se upošteva tudi datum, ko je posamezna država naslednica razglasila in uveljavila svojo samostojnost in suverenost.

Sekretariat ZN je 6. aprila stalnemu predstavništvu Slovenije pri ZN v New Yorku poslal napovedani pisni predlog razdelitve obveznosti, pri čemer je pri Sloveniji izkazano dobroimetje v višini 446.788 dolarjev, ki je nastalo zaradi preplačil Slovenije v času po razglasitvi njene samostojnosti in neodvisnosti.

Znesek dobropisa iz rednega proračuna znaša 242.861 dolarjev, iz prispevkov za mirovne operacije pa 203.927 dolarjev. Slovenija mora svoje stališče glede poslanega predloga sporočiti najpozneje do 6. junija, so še sporočili iz vlade.