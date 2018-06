Omenjeni pogonski gorivi bosta s tokratno podražitvijo dosegli najvišje ravni v približno treh oz. štirih letih. 95-oktanski bencin je bil nazadnje na podobni ravni junija 2015, ko je liter stal 1,372 evra, dizelsko gorivo pa novembra 2014, ko je bilo treba zanj odšteti 1,332 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.