Najbolj pričakovan teniški dvoboj drugega ponedeljka Rolanda Garrosa je bil končan, še preden se je začel. Serena Williams je namreč predala dvoboj osmine finala proti Marii Šarapovi. Razlog so bile bolečine v prsih. »Še nikoli nisem občutila podobnih bolečin. Prvič so se pojavile proti Julii Görges, a sem nekako zdržala. Med dvojicami (s sestro Venus sta izgubili dvoboj proti Slovenki Andreji Klepač in Španki Marii Jose Martinez Sanchez, op. p.) sem eksperimentirala, kako se telo odzove v različnih situacijah. Tik pred današnjim dvobojem pa so bile bolečine tako hude, da nisem mogla niti servirati. Danes me čaka pregled z magnetno resonanco,« je na novinarski konferenci sporočila Serena Williams.

Španec Rafael Nadal se je po pričakovanjih uvrstil v četrtfinale brez izgubljenega niza. Nemec Maximilian Marterer je dvoboj začel, kot bi šlo za življenje in smrt, povedel z 2:0 v prvem nizu, a je Španec kmalu postavil stvari na njihovo mesto, tretji niz pa je dobil v podaljšani igri. V sredinem četrtfinalu se bo pomeril z Argentincem Diegom Schwartzmanom, ki mu je danes uspela velika vrnitev. Prva dva niza je bil namreč proti Južnoafričanu Kevinu Andersnu povsem brez moči, nato pa dobil dva tesna niza ter brez težav še odločilnega in se uvrstil v četrtfinale. »Rafo poznam zelo dobro. Sva prijatelja, a tudi tekmeca. Z njim sem na pesku že igral, tako da vem, kaj me čaka. Naredil bom vse, da ga presenetim,« sporoča Argentinec.

Srebotnikova še brez poraza Za presenečenje v ženski konkurenci je poskrbela Daria Kasatkina. Rusinja je danes ekspresno dobila tri igre, potem ko je bil dvoboj z Danko Carolino Wozniacki v nedeljo prekinjen zaradi teme. S porazom Danke, zmagovalke OP Avstralije v Melbournu, je postalo jasno, da se teniška sezona ne bo končala z osvojitvijo grand slama katerega od igralcev ali igralk. Moški zmagovalec avstralskega turnirja Švicar Roger Federer namreč v Pariz ni dopotoval. »Slabo sem spala, bila sem namreč zelo vznemirjena. Izteklo se je sanjsko. Upam, da se bom naspala, saj me že danes čaka nov dvoboj,« je priznala Darja Kasatkina, ki se bo v današnjem četrtfinalu pomerila z Američanko Sloane Stephens. Svoje delo je z odliko opravila Simona Halep. Romunka je zgolj v uri nadigrala Belgijko Elise Mertens. Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik pa ima razlog za pariško veselje. Današnji dan je dočakala brez poraza. Potem ko se je uvrstila v četrtfinale med dvojicami, je bila danes uspešna še med mešanimi pari, kjer se je s partnerjem Santiagom Gonzalezom uvrstila v polfinale. Slovensko-mehiški par si je priigral tudi 30.000 evrov nagrade.

Đoković brez pompa med osmerico Da se je Novak Đoković vnovič uvrstil v četrtfinale turnirja največje četverice, devetič zapored v Parizu, je v teniškem svetu nekaj povsem običajnega. Kljub temu letos ne bi bilo presenetljivo, če Srbu podvig ne bi uspel. Pred prihodom v Pariz je imel namreč veliko nihanj. Na Rolandu Garrosu pa dokazuje, da je igralec za veliko sceno. Med najboljšo osmerico se je uvrstil brez posebnega medijskega pompa. Medtem ko se je prvi teden govorilo o drugih igralcih in igralkah, je Đoković dobil štiri dvoboje, največ dela pa je imel v tretjem krogu proti Špancu Robertu Bautisti Agutu. Navdušil je predvsem v osmini finala, kjer je v treh nizih premagal odličnega igralca na pesku Fernanda Verdasca. Na vprašanje, kako je zadovoljen z igro v prvem tednu, je Novak Đoković odgovoril: »S tem vprašanjem se ne obremenjujem, saj je najpomembneje, da zmagujem. Najbolj me veseli, da sem po štiriurnem dvoboju z Bautistom proti Verdascu igral sproščeno in da nisem imel trdih nog. To pomeni, da sem dobro fizično pripravljen, da lahko igram na najvišji ravni.« Đokovićev današnji četrtfinalni dvoboj proti Italijanu Marcu Cecchinatu bo minil v senci boja med Avstrijcem Dominicom Thiemom in Nemcem Aleksandrom Zverevom. Mimogrede, Cecchinato je kot 72. igralec svetovne lestvice najnižje uvrščeni igralec, ki se je v zadnjih desetih letih prebil v četrtfinale. Pred pariško pravljico ni dobil še nobenega dvoboja glavnega turnirja največje četverice. »V prvem krogu sem zaostajal z 0:2 v nizih, nato pa se je začela pariška pravljica. V njej uživam. Seveda bi bil vesel, če bi se nadaljevala. Tudi če se ne bo, bom ponosen zapustil Roland Garros,« pravi Marco Cecchinato.