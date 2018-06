Nizozemska ekipa LottoNl-Jumbo je v ekipo za slovensko pentljo postavila Rogliča kot kapetana, Groenewegna za prvega sprinterja ter Nizozemca Tima Roosena in Pascala Eenkhoorna, Nemca Paula Martensa in Norvežana Amunda Grondahla Jansena.

Prvo ime Katjuše-Alpecina bo Kittel, rdeči dres ekipe, katere član je tudi Simon Špilak, bodo nosili še Britanec Alex Dowsett, Portugalec Jose Goncalves, Avstrijec Marco Haller in Nemci Marco Mathis, Nils Politt in Rick Zabel.

Poleg Cavendisha bodo za ekipo Dimension Data nastopili še Avstralec Mark Renshaw, Španec Igor Anton, Eritrejec Natnael Berhane, Južnoafričana Johann van Zyl in Jaco Venter ter Avstrijec Bernhard Eisel.

Zelo močno ekipo v Slovenijo pošilja avstralski Mitchelton-Scott. Udarni sprinterski dvojec bosta tvorila Luka Mezgec in Caleb Ewan, ki se pripravljata na julijsko dirko po Franciji, v ekipi pa so še Avstralca Mathew Hayman in Jack Bauer, Italijan Matteo Trentin, Južnoafričan Daryl Impey in Danec Christopher Juul-Jensen.

Uvodni etapi, ki naj bi se končali s sprintom, bosta tako spektakularni, saj so Groenewegen, Kittel in Ewan letos v zelo dobri formi, Cavendish pa bo skušal ujeti pripravljenost, ki si jo želi za Tour. Navkljub težavam v zadnjih letih ima »pod pasom« 146 profesionalnih zmag, od tega 30 na dirki po Franciji, ter naslov svetovnega prvaka. Ewan je eden od mlajših sprinterjev, prav tako Groenewegen, oba bosta pri nas lovila 30. zmago med profesionalci. Kittel je doslej zmagal 88-krat, od tega 14-krat na francoski pentlji.

Pričakovati je, da bo kmalu ekipo razkrila oziroma potrdila tudi Bora-Hansgrohe, ki bo na slovenske ceste poslala Rafala Majko. Poljak bo branil lansko zmago in skušal ponoviti dosežek Mitje Mahoriča, ki mu je doslej edinemu uspelo zmagati dvakrat zaporedoma.

Dirka Po Sloveniji se bo začela v sredo, 13. junija, končala pa se bo v nedeljo, 17. junija.