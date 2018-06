Dogodek naj bi se zgodil pred majhno skupino otrok, ki so v šoli ostali po pouku in ni bil del šolskih aktivnosti. Če bo Crosland priznal krivdo, je lahko kaznovan s pol letno zaporno kaznijo in do 5.000 dolarji (4.300 evri) globe. Po navedbah BBC-ja Crosland ni dosegljiv za izjave medijem.

Oblikovale so se skupine podpornikov in nasprotnikov V javnosti je incident sprožil veliko reakcij. Začele so se podpisovati peticije podpornikov in nasprotnikov storjenega dejanja. S podpisi so uspešnejši nasprotniki dejanja, saj je peticija, ki zahteva, da Croslanda nemudoma odpustijo, zbrala 190.000 podpisov. Peticijo je podkrepila organizacija ljudi, ki se bori za etično ravnanje z živalmi. Ta je Croslanda označila za nasilneža, ki ne sme imeti pravice biti v bližini dovzetnih otrok. Croslandovi podporniki so medtem zbirali podpise pod sloganom »podpiramo Croslanda«, a so veliko manj številčni. Zbrali so vsega okoli 3.700 podpisov. Večino podpisanih je njegovih sodelavcev, nekdanjih učencev in članov lokalne skupnosti. Po navedbah BBC-ja ga podpirajo, ker verjamejo v človeka, ki resnično obožuje svoje delo in znanost prikazuje na malo drugačen način. Nekateri ob tem menijo, da je ravnal pravilno, »saj bi kužek tako ali tako umrl«, še dodaja BBC.