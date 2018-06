S stopnjo izobrazbe se povečuje tudi tveganje za kratkovidnost - to so pokazale že prejšnje študije. Po mnenju strokovnjakov je to posledica dejstva, da bolj izobraženi ljudje veliko časa prebijejo pri učenju v zaprtih prostorih in so zaradi tega premalo časa na prostem.

Zdaj pa je mednarodna skupina znanstvenikov ugotovila, da to ni edini razlog. Do tega zaključka so prišli znanstveniki z univerze v Edinburghu in Inštituta za duševno zdravje v Singapurju, ki so analizirali genom več kot 300.000 ljudi. Pri tem jih je zanimalo, kje v naših genih se nahaja naša inteligenca oz. naše kognitivne sposobnosti.