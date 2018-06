Zadnja leta se po vsakem strelskem pohodu v ameriških šolah pojavi zamisel, da lahko »slabega človeka s pištolo« ustavijo »dobri ljudje s pištolo«. Na mizi se je zato že večkrat pojavil predlog, da bi oborožili učitelje. Medtem ko zagovorniki ameriškega lobija strelnega orožja NRA v logiki za takšnimi predlogi ne vidijo lukenj, so mnogi kritiki ogorčeni nad zamislijo in opozarjajo, da bi to še poslabšalo varnost.

Da bi slednji znali imeti prav, razkriva incident, ki se je preteklo soboto pripetil v Denverju. Agentu FBI, ki je izurjen za uporabo strelnega orožja, je med plesom v prostem času izza pasu padla pištola. Ko jo je poskušal pobrati, se je ta nenamerno sprožila, naboj pa je v nogo zadel enega od gostov lokala Mile High Spirits Distillery and Tasting Bar.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9Newspic.twitter.com/MwV1WpNzAQ — Ryan Haarer (@RyanHaarer) June 3, 2018

Žrtev so odpeljali v bližnjo bolnišnico, a je njeno stanje na srečo dobro. Agenta so po incidentu odpeljali na policijsko postajo in ga nato predali njegovim nadrejenim. Kako bodo ukrepali zoper nerodnega agenta, bo odločilo okrožno tožilstvo v Denverju.