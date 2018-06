Kanu, napadalcu Tottenhama, sledita igralca PSG, in sicer Brazilec Neymar (197,5 milijona) in Francoz Kylian Mbappe (186,5). Na četrtem mestu je Argentinec Lionel Messi iz Barcelone (184,2), na petem pa Egipčan iz Liverpoola Mohamed Salah (171,3). Portugalec Cristiano Ronaldo iz Reala je šele na 24. mestu (103,4).

Med najboljšo deseterico so sicer igralci iz šestih držav: Anglije (Kane in Dele Alli), Belgije (Kevin de Bruyne in Romelu Lukaku), Argentine (Messi in Paulo Dybala), Francije (Mbappe in Antoine Griezmann), Brazilije (Neymar) in Egipta (Salah).

Francija je med najboljših 100 dala največ - 16 igralcev. Cristiano Ronaldo je sicer najstarejši na seznamu, italijanski vratar Gianluigi Donnarumma (73./67,5 milijona evrov) pa najmlajši.

Najdražji vratar je sicer Ederson Moraes (Manchester City/104,6), najdražji srednji branilec Samuel Umtiti (Barcelona/111,5), najdražji bočni branilec Kyle Walker (Manchester City/89,8), najdražji defenzivni vezist Saul Niguez (Atletico Madrid/100,5), najdražji ("box-to-box") vezist Kevin de Bruyne (Manchester City/167,2), najdražji ofenzivni vezist Dele Alli (Tottenham/171,0), najdražji krilni igralec Neymar (PSG/197,5), najdražji napadalec pa Harry Kane (Tottenham/201,2).