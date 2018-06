LeBlanc, ki je bil voditelj avtomobilistične televizijske oddaje dve leti, je pred kratkim sporočil, da želi več časa preživeti z družino in prijatelji. Nekateri gledalci so razočarani nad novico, saj so prepričani, da je LeBlanc rešil serijo in jo sedaj zapušča v veliko boljši obliki kot jo je prejel. Veliko odzivov pa ostaja takih, da je serija tako ali tako izgubila vso priljubljenost ob odstopu velike trojice. Po podatkih gledanosti je oddaja še vedno ena najpopularnejših na programu BBC 2, saj je eno izmed zadnjih epizod na televiziji gledalo okoli tri milijone ljudi. Ti podatki tudi zagotavljajo nadaljevanje serije in v javnost prihajajo številne špekulacije o LeBlancovem nasledniku.

V naboru številna znana imena V javnosti se pojavljajo številna znana imena iz sveta moto športa in nekdanji voditelji drugih oddaj na BBC-ju. Potencialni kandidati so James Martin, ki je velik navdušenec nad avtomobili. Primeren naj bi bil tudi zato, ker ima že izkušnje z vodenjem televizijskih oddaj. Guy Martin je znan dirkač v razredu motorbike. Guy je sicer enkrat že zavrnil sodelovanje v oddaji, ko naj bi v njej nastopil kot gost, kar pa mu vseeno ne zmanjšuje možnosti za potencialnega naslednika voditelja oddaje. Zelo veliko možnosti naj bi imel nekdanji svetovni prvak v formuli ena Jenson Button, saj naj bi s svojo globalno prepoznavnostjo lažje privabil tuje gledalce. Na seznamu je tudi nekaj žensk. Največ možnosti naj bi imele Jodie Kidd, Rebecca Jackson in Suzi Perry, še navaja BBC.