Ko sta policista Damjan Vajnhandl in Dejan Žugman s postaje Gorišnica v nedeljo popoldne med prometno kontrolo v Zamušanih ustavila avtomobil, gotovo nista pričakovala, da se bo rutinski dogodek nekaj minut pozneje sprevrgel v nevarno situacijo. In da se bosta morala obraniti vinjenega sopotnika s sekiro v roki.

Ura je bila 13.50, ko sta opazila osebni avtomobil, ki je nezanesljivo vijugal po cestišču. Vozniku sta odredila alkotest. Ustavil se je pri 0,42 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zaradi česar sta mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. Njegov 74-letni sopotnik je takrat izstopil iz avta, začel žaliti policista in se nedostojno vesti do njiju. Tudi upokojenca je zato doletel plačilni nalog.

Ušla sta

Medtem ko sta Vajnhandl in Žugman izpolnjevala papirologijo, je ustavljena dvojica izkoristila njuno zatopljenost v dokumentacijo. Sedla sta v vozilo in odbrzela s kraja prometne kontrole. Policista sta zapeljala za njima in ju skušala s svetlobnimi in zvočnimi signali pripraviti k temu, da nemudoma ustavita. A se nista. Zapeljala sta se na domače dvorišče v Zamušanih, kjer je 74-letni sopotnik izstopil iz vozila in odšel v bližnjo leseno lopo, voznik pa je počakal v vozilu.

Medtem ko sta policista vozniku očitala, kakšne prekrške vse je zagrešil s tem, ko jima je pobegnil in ni upošteval ukazov, se jima je približal starejši ubežnik. Za svojim hrbtom je skrival sekiro. »Policista sta to opazila in mu ukazala, naj jo odloži, a ukazov ni upošteval. Dvignil je sekiro v zrak in začel mahati proti njima,« so na policiji opisali dramatično dogajanje. Policista sta ohranila mirno kri, agresivnega starostnika sta obvladala z uporabo prisilnih sredstev in uporabila sredstva za vezanje ter vklepanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, napadalec s sekiro pa se bo zdaj soočil s kazensko ovadbo in sodnim postopkom.

»Ko slišiš, da se postopek začne zapletati, da so tvoji policisti soočeni z neko nevarno situacijo, te seveda izjemno skrbi, zlasti ko pomisliš na najslabše,« nam je razložil Komandir PP Gorišnica Milko Panikvar, ki je zadovoljen, ker se sta policista odzvala strokovno in prisebno in da se je incident končal brez hujših posledic. »Kot komandir čutiš odgovornost in skrb za svoje policiste. Neznansko mi je odleglo, ko sta mi policista sporočila, da so vsi nepoškodovani. Narava tega dogodka kaže, kako nepredvidljivo, nevarno in tvegano je lahko opravljanje poklica policista.«

»Čeprav so izpolnjeni vsi pogoji za uporabo strelnega orožja, se v trenutku, ko v nekoga nameriš orožje, zaveš, da ti lahko tak dogodek zaznamuje vse življenje,« ugotavlja policist Vajnhandl. »Misli so usmerjene tudi v posledice. Ne misliš le nase in na svojo družino, ki te čaka doma, ampak tudi na posledice, ki jih boš povzročil drugemu, tisti osebi na drugi strani. Ne glede na to, kaj ti je skušala storiti.«