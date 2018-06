Operaciji potekata mirno. Praznijo šotorsko naselje ob kanalu Saint Martin na severu Parizu, kjer je bilo pred koncem tedna okoli 550 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre večinoma za Afganistance, ki so v šotorih tu živeli več mesecev.

Praznijo tudi divje taborišče na severu Parizu v četrti Chapelle, kjer naj bi po podatkih lokalnih oblasti živelo okoli 450 ljudi.

Oblasti so sporočile, da status vseh oseb podrobno preverjajo.

Izpraznitev naselij je 36. tovrstna operacija v treh letih v Parizu. Nazadnje so pred petimi dnevi izpraznili največje tovrstno naselje v prestolnici, ki je bilo na bregovih dveh rečnih kanalov na severovzhodu Pariza. Okoli tisoč migrantov so prepeljali v sprejemne centre, ki so večinoma v telovadnicah, navaja AFP.

Razmere v divjih naseljih so mestne oblasti skrbele že več tednov zaradi nezdravih razmer in napetosti. Maja je nek migrant utonil v kanalu Saint-Martin, prišlo pa je tudi do pretepa, pri čemer je bil en človek huje ranjen.