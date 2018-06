Po navedbah organizatorjev so na dogodku pričakovali približno 17.000 ljudi, med njimi 6000 tujih državljanov. Za dogodek je sicer predvideno predhodno vabilo, so se pa dogodka lahko udeležili še nekateri srečneži, ki so si mesto izborili na spletni čakalni listi.

Dogodek vedno spremljajo stroga pravila. Udeleženci morajo biti oblečeni v bela elegantna oblačila, s sabo prinesti mizo in bele stole, vodo, vino ali penino ter belo košaro za piknik. Pivo, močne alkoholne pijače, kape, majice ter podobna oblačila, ki ne odražajo elegance, so na pikniku prepovedana.

»Redno se udeležimo vsakoletnega piknika s svojimi prijatelji,« je dejal eden od udeležencev. Ob tem je pripomnil, da je tovrstno vzdušje težko najti drugje kot v pariški prestolnici. Letošnji piknik je spremljala tudi glasba, udeleženci pa so medtem plapolali s svojimi belimi prtički.

Dogodek je pred tridesetimi leti v Parizu prvič organiziral francoski poslovnež Francois Pasquier. Doslej je večerja v belem postala priljubljena tudi v nekaterih drugih svetovnih mestih. V Parizu udeleženci vsako leto zavzamejo eno od pariških znamenitosti. Med njimi so se v preteklosti znašle že Elizejske poljane in most Pont des Arts.