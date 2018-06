»V kriminalistični preiskavi, ki se je začela že septembra lani, so kriminalisti uporabili tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, v katerih je bilo ugotovljeno, da je 39-letni moški, doma z območja Celja, organiziral mrežo uličnih prekupčevalcev, v katero je bilo vključenih najmanj pet oseb, ki so na širšem območju Celja in Maribora oskrbovale odvisnike s heroinom in kokainom,« je o zadnji obsežni preiskavi na področju prekupčevanja z drogo povedal Boštjan Hmelak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na PU Celje. Kot je še dodal, je glavni organizator mreže prepovedane droge nabavljal pri 26-letnem Ljubljančanu in jo vozil v Celje, nato pa jo v manjših količinah razdelil svojim prekupčevalcem, ki so dobili tudi natančna navodila za izvrševanje kaznivih dejanj.

Aretacija sredi Laškega

Akterji kriminalne združbe so na mesec prodali najmanj en kilogram kokaina in pol kilograma heroina ter z drogo oskrbovali najmanj 75 oseb. »Med preiskavo je eden od odvisnikov zaradi prevelikega odmerka kokaina, ki ga je kupil pri osumljencih, tudi umrl,« je še razkril Hmelak. Šest osumljenih so s kazensko ovadbo v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je štirim odredil pripor, dvema pa hišni pripor, medtem ko je eden od preprodajalcev pobegnil še pred hišno preiskavo in je za njim že razpisano iskanje. Med osumljenimi je tudi ženska, ki je bila po 48-urnem pridržanju in zaslišanju izpuščena na prostost. Trije od osumljenih so specialni povratniki, ki so zaradi preprodaje prepovedanih drog v preteklosti že prestajali zaporno kazen. Kot smo izvedeli, so zaključno akcijo izvedli minuli četrtek sredi Laškega, v njej pa so sodelovali tako pripadniki specialne kot tudi posebne enote PU Celje, ki so že v zgodnjih jutranjih urah pozvonili pri 39-letnem Aronu B., ki je bil v preteklosti, natančneje pred šestimi leti, enkrat že aretiran. Odvisnik, ki je zaradi predoziranja umrl, je bil neuradno 25-letni Celjan. Skupaj so policisti in kriminalisti opravili sedem hišnih preiskav, od tega pet na območju Celja, po eno pa v Mariboru in Ljubljani.