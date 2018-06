Časnik poroča, da podrobnosti o tem urejata namestnik šefa kabineta Bele hiše Joe Hagin in »de facto« šef kabineta pri Severnem Korejcu Kim Chang Son. Predsednik Kim naj bi si želel apartma na otoškem letovišču v hotelu Fullerton ob morju, ki stane šest tisočakov na noč.

Nekdanji nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti ZDA James Clapper je leta 2014 obiskal Pjongjang, da bi dobil nazaj dva talca in gostitelji so mu priredili razkošen sprejem, za katerega so mu potem izstavili račun.

Tako naj bi se skušali dogovoriti, da Kimu hotel plačajo gostitelji, Američani pa bi jim to kasneje na nek način povrnili. Severna Koreja nima nobenih težav s tem, da zahteva pokritje stroškov za svojo dobro voljo. Stroške obiska njene delegacije na letošnjih olimpijskih igrah v Južni Koreji so krili gostitelji, stroške 22 olimpijskih športnikov Severne Koreje pa Mednarodni olimpijski komite.

Kim Jong Un se lahko izgovarja na revščino zaradi ameriških in mednarodnih sankcij, vendar pa mu razkošje petih zvezdic zelo diši in ZDA naj bi bile odprte do tega, da mu hotel plačajo. Vendar morajo to izvesti na občutljiv način.

Kako bodo opravili plačilo?

Kako bodo Američani plačali Kimu za hotel pa je problem, ker so v veljavi sankcije, ampak menda se to lahko uredi z začasno izjemo, čeprav je to potrebno uradno prijaviti tudi pri ZN.

Drugi problem je ta, kako bo Kim prišel do Singapurja, ker menda Severna Koreja nima na voljo dovolj dobrega letala, ki bi vzdržalo neposredno pot iz Pjongjanga brez vmesnega postanka. Da ne bo nerodnosti, bo potrebno ustvariti sprejemljivo zgodbo za razlog postanka na Kitajskem.

Kraj srečanja med Trumpom in Kimom pa naj bi bil že dogovorjen in sicer naj bi šlo za hotel Capella na letoviškem otoku Sentosa. Tam že postavljajo posebne šotore in druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo velikega dogodka. Novinarja Washington Posta, ki je videl aktivnosti, so potem od tam pregnali.

Trump naj bi v Singapurju prenočeval v hotelu Shangri-La, kjer so visokih obiskov in dogodkov vajeni.