Prvo ime druge tekme, potem ko se je prva končala s tesno zmago prvakov po podaljšku, je bil dvakratni MVP lige Stephen Curry. Zadel je devet trojk in izboljšal osem let star rekord po številu trojk v finalu, ki ga je držal igralec Bostona Ray Allen. Curry je tekmo končal pri 33 točkah ob metu 11:26 iz igre oziroma 9:17 za tri točke.

Curry nosilec treh rekordov v trojkah

Kevin Durant je za zmagovalce zbral 26 točk, Klay Thompson 20 in JaVale McGee 12. Na drugi strani je prvi zvezdnik LeBron James, ki je na prvi tekmi dosegel 51 točk, tokrat zadel 29 točk in imel 13 podaj ter devet skokov. Kevin Love je dodal 22 točk.

Glede na to, da statistika lige NBA pravi, da 88 odstotkov ekip, ki dobijo prvi dve tekmi finala, na koncu tudi dvigne pokal, so Warriors na dobri poti, da tretjič v štirih letih postanejo prvaki.

Tridesetletni Curry je zdaj nosilec treh rekordov v trojkah. Pred tem se je v anale zapisal po številu doseženih trojk v sezoni ter številu zaporednih tekem z vsaj enim zadetim metom za tri točke.

Kot pravi, so to stvari, ki se zgodijo slučajno. »Jaz ne vstanem zjutraj z mislijo, danes bom pa zadel devet trojk ali kaj podobnega. To se zgodi, ker želiš zmagati, ker zaupaš soigralcem in ker se držiš zastavljenega načrta,« pravi Curry.

Domači gledalci so uživali v njegovi predstavi, se posebej glasno so pozdravili trojko iz desetih metrov v zadnji sekundi napada preko Kevina Lova za 103:89, hkrati pa so se zabavali tudi na račun nesrečnega igralca Clevelanda J.R. Smith, ki je na prvi tekmi, ne vedoč za izid, zapravil priložnost za zmago v rednem delu.

Ob predstavitvi igralcev so mu gledalci v dvorani Oracle skandirali MVP, MVP, s ploskanjem pa so nagradili tudi njegove dobre poteze, ki jih je bilo tokrat bolj malo. V 31 minutah je J.R. Smith dosegel pet točk in ujel eno odbito žogo.

