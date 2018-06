SDS prevzela tudi socialdemokratske okraje

Podrobnejši pregled po posameznih volilnih okrajih razkriva, da je Slovenski demokratski stranki uspelo prepričati večino volilcev tudi v nekaterih od tistih okrajev, ki so veljali za tradicionalno socialdemokratske (oziroma levo usmerjene) in v katerih so na prav vseh volitvah med letoma 2000 in 2014 slavili Socialni demokrati.