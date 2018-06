Nataša Kramberger, pisateljica

Zmaga SDS je bila pričakovana, posebno glede na izredno agresivno volilno kampanjo. Imeli so zelo kapilarno kampanjo na vseh nivojih – tako na spletu kot v javnih prostorih. Na Štajerskem je praktično vsaka druga hiša imela pred vrati njihov transparent. Njihova stališča so bila jasna in osredotočena na teme, pri katerih so močni. Na drugi strani pa menim, da je daleč od tega, da bi lahko govorili o Janezu Janši kot o zmagovalcu volitev. Glede na vse izključitve, ki so bile izrečene pred volitvami, bi bilo veliko presenečenje, če bi stranke pojedle zarečeni kruh in oblikovale koalicijo z Janšo.

Tako zmaga SDS kot tudi prisotnost Zmaga Jelinčiča v novi sestavi parlamenta kažeta, da se nacionalizem in strah – zlasti strah pred vsem tujim – prodajata. Ne glede na to, ali bo Janez Janša vodil prihodnjo vlado ali ne, se bomo z vsemi temi temami in vzbujanjem strahu v prihodnje morali soočiti.