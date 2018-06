»Stranka modernega centra bo ostala pomemben akter v slovenskem političnem prostoru in svojo vlogo bo še naprej opravljala odgovorno,« je bila kratka izjava predsednika vlade in stranke Mira Cerarja. Člani njegove stranke so mu večkrat glasno zaploskali in nihče ni razmišljal o menjavi predsednika.

SMC je na zadnjih parlamentarnih volitvah dosegla skoraj 36 odstotkov glasov, tokrat pa približno četrtino tega. V trnovski gostilni Pod vrbo, kjer je bil povolilni štab SMC, so takšen rezultat pričakovali in so ga sprejeli nasmejani.

»To je velik uspeh,« je t