Presenečenje tokratnih državnozborskih volitev je gotovo uspeh Stranke Alenke Bratušek, ki je po zadnjih neuradnih rezultatih volitev dosegla 5,12 odstotka glasov. To pomeni, da bo imela v novem sklicu državnega zbora pet poslancev. Za primerjavo: na volitvah pred štirimi leti je ekipa pod imenom Zavezništvo Alenke Bratušek dosegla 4,38 odstotka glasov ali štiri poslance.

Ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev je bila Alenka Bratušek vidno zadovoljna: »Kaže, da bomo cilj, to je več kot pet odstotkov glasov, dosegli,« je dejala. Optimistična je bila tudi glede sestavljanja prihodnje koalicije. »Mislim, da lahko Slovenija dobi dobro levosredinsko koalicijo,« je ocenila, ob tem pa poudarila, da v stranki ne bodo sodelovali s tistimi, ki izključujejo in grozijo in za svojo stranko ne morejo vzeti zakonitega posojila.

Še eno presenečenje volitev je povratek Slovenske nacionalne stranke (SNS) v državni zbor. Po neuradnih rezultatih je SNS dobila 4,2 odstotka glasov ali štiri poslance. Predsednik stranke Zmago Jelinčič je prepričan, da je pretehtalo to, da jih sedem let ni bilo v državnem zboru: »Ljudje so ugotovili, da manjkamo, da ni nikogar, ki bi pral možgane tako levim kot desnim, da so v miru lahko sedem let kradli in pravzaprav pokradli skoraj vse v Sloveniji. Ampak zadnjih šest milijard jim pa ne bomo dovolili ukrasti.« Glede tega, s kom bi sodeloval v koaliciji, je dejal le, da je pripravljen iti v vlado, želi pa si prevzeti mesto ministra za kulturo.