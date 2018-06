Inšpekcijski izredni nadzor v šolah: anonimno, nesramno, demokratično

Pobudo za inšpekcijski izredni nadzor v šoli ali vrtcu lahko podajo otrok, starši, sindikat, skupnost dijakov, svet staršev in zaposleni na šoli, piše na spletni strani šolskega inšpektorata. Natančno je opisan tudi način prijave: pobudniki jo oddajo v pisni obliki, osebno ali – v nujnem primeru – celo po telefonu. Tiste, ki inšpektorjem pišejo, pa le vljudno prosijo, da priložijo svoj naslov. Zato da jih lahko z inšpektorata pokličejo, če bodo potrebovali dodatno pojasnilo – skoraj vedno ga – in da jih obvestijo o svojih ugotovitvah. Za to pri prijavah navsezadnje gre: kaj bodo o domnevni nepravilnosti rekli inšpektorji in kako bodo ukrepali, če jo bodo prepoznali. Na vidnem mestu je navedena še pomembna informacija. »Pozor,« piše, »inšpektorat je dolžan varovati tajnost vira prijave.«