Po dveh zaporednih nastopih na velikih tekmovanjih (EP 2016 in SP 2017) bodo slovenske rokometašice odpotovale tudi na tretjega. Na odločilni zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Franciji so po ogorčenem dvoboju proti Čehinjam sicer le remizirale (30:30), a tudi točka je zadostovala, da so si v krogu tretjeuvrščenih reprezentanc napredovanje na sklepni turnir stare celine zagotovile zaradi najboljše razlike v golih.

Slovenija je na gostovanje na severozahod Češke odpotovala v okrnjeni zasedbi, saj selektor Uroš Bregar v primerjavi z oktobrsko tekmo proti isti reprezentanci tokrat ni mogel računati na Mišo Marinček, Amro Pandžić, Neli Irman in Polono Barič. Njihova odsotnost se je v prvem polčasu Slovenkam še kako poznala. Čeprav so v 21. minuti po golu Tamare Mavsar zaostajale le za gol (10:11), so jih v končnici prvega polčasa gostiteljice nadigrale v vseh prvinah igre in na odmor odšle s petimi goli prednosti (17:12)

Ko se je po bledi predstavi v prvem delu že zdelo, da se bodo gostiteljice sprehodile do zmage, smo v drugem polčasu videli povsem drugačen obraz Slovenk. V obrambi so strnile svoje vrste, v napadu zaigrale odločneje, posledično pa se je prednost Čehinj začela hitro topiti. Ob razpoloženi Ani Gros se je razigrala tudi Nina Zulič, v sklepu tekme pa je bila neustavljiva še Tjaša Stanko, ki je šest minut pred koncem izenačila na 27:27. V dramatični in negotovi končnici so Slovenke vseskozi držale korak s tekmicami, zadnji in izenačujoči zadetek pa je 40 sekund pred koncem dosegla prav Stankova. Čeprav so Čehinje v sami končnici zahtevale minuto odmora, se jim zadnja napadalna akcija ni posrečila, kar je pomenilo, da so se na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo med 29. novembrom in 16. decembrom, poleg njih prebile tudi Slovenke.

»V prvem polčasu smo igrali zelo slabo, kar me je zelo jezilo, med polčasom pa smo se dogovorili, da moramo igrati bolje, saj ni še nič končano. To smo tudi storili. Hitro smo se vrnili na dva zadetka zaostanka in si na koncu zasluženo izborili dragoceno točko. Sem zelo ponosen na naša dekleta,« je povedal slovenski selektor Uroš Bregar.

Kvalifikacije za EP, skupina 5 1. Danska 6 6 0 0 153:117 12 2. Češka 6 2 2 2 155:152 6 3. Slovenija 6 1 3 2 161:159 5 4. Islandija 6 0 1 5 126:167 1