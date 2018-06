Andreja Klepač in Maria Jose Martinez Sanchez sta bili eni največjih junakinj včerajšnjega dne drugega letošnjega teniškega turnirja največje četverice v Parizu. Slovenka in Španka sta sicer tretji nosilki med dvojicami, včeraj pa sta v tretjem krogu vzeli skalp sestrama Williams, dvakratnima olimpijskima zmagovalkama. Klepačeva in Martinez-Sanchezova sta imeli priložnost, da bi zmagali v dveh nizih, a pri vodstvu s 5:4 v drugem nista izkoristili servisa za zmago ter niz izgubili v podaljšani igri. V nadaljevanju sta se zbrali in v odločilnem nizu sestrama Willimas zavezali kravato ter se uvrstili v četrtfinale. Za uvrstitev med najboljšo četverico se bosta pomerili s Čehinjama Barboro Krejčikovo in Katerino Siniakovo, šestima nosilkama turnirja. Med najboljšo osmerico se je uvrstila tudi Katarina Srebotnik, ki je bila s partnerico Laro Arruabarrena v slovenskem prestižnem dvoboju s 6:3, 6:1 boljša od Dalile Jakupović in Rusinje Irine Horomačeve.

Kot kaže, je avstrijski teniški igralec Dominic Thiem v Parizu ob pravem času naravnal desnico. Včeraj je v osmini finala prepričljivo ugnal Keia Nišikorija in opravil prvi večji test na turnirju, ki ga med vsemi najbolj obožuje. Thiem je sicer tretjič zapored izgubil en niz, a še nobenemu tekmecu ni dopustil, da bi začutil priložnost, da je blizu zmagi. Jutri se obeta prava četrtfinalna poslastica med Thiemom in Nemcem Aleksandrom Zverevom, ki se je včeraj prvič v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Pot do uspeha kariere je bila zelo trnova. Zverev je namreč proti Rusu Karenu Hačanovu v tretjem dvoboju zapored zaostajal z 1:2 v nizih. A mu je znova uspel sanjski preobrat, kakršna je že uprizoril proti Srbu Dušanu Lajoviću in Bošnjaku Damirju Džumhurju. Včerajšnji dan je bil srečen tudi za privržence Novaka Đokovića. Srb je bil brez izgubljenega niza boljši od izkušenega Španca Fernanda Verdasca. Đoković je lahko zadovoljen s četrtfinalnim tekmecem, saj bo igral proti Italijanu Marcu Cecchinatu, 72. igralcu sveta.

»Menim, da so vsi Avstrijci in Nemci pričakovali ta dvoboj, ko so videli žreb. Oba sva poskrbela, da je do njega prišlo. Zverev je odličen igralec in ni zastonj tretji na svetovni lestvici. Verjamem, da bo dvoboj kakovosten,« pravi Dominic Thiem. Tekmeca sta se nazadnje pomerila v finalu v Madridu, kjer je bil boljši Zverev, Thiem pa je na poti do finala kot edini v tej sezoni premagal Rafaela Nadala.

Za današnji vrhunec nadaljevanja posamičnih dvobojev osmine finala bosta poskrbeli Serena Williams in Maria Šarapova. Tekmici sta se doslej pomerili kar 21-krat, kar 19 dvobojev pa je dobila Serena Williams. Tudi tokrat so ji stavnice malenkostno bolj naklonjene, toda Šarapova je s prepričljivo zmago nad Čehinjo Karolino Pliskovo dokazala, da je v izvrstni formi. Na delu bo znova prvi igralec sveta, ki naj bi prekinil sijajno serijo Nemca Maximiliana Martererja.