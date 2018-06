Trg umetne inteligence na področju medijev (angl. media intelligence) je vreden tri milijarde dolarjev, slovenski startup Event Registry pa je edini na svetu, ki analizira dogodke in članke v kar 30 različnih jezikih. »S tem lahko na trgu dosežemo dve milijardi dolarjev, a ima nekaj akterjev že dobro pozicijo. Ni pa vse v izdelku. Naš edini neposredni tekmec ima slabšega, pa je vseeno pred nami,« pojasnjuje direktor in soustanovitelj zagonskega podjetja Event Registry dr. Gregor Leban.

Bloomberg, IBM in Nasdaq…

Vse se je začelo pred petimi leti, ko se je dr. Leban z analizo podatkov ukvarjal v okviru projekta Instituta Jožefa Stefana (IJS). Po končanem projektu se je že oblikovana ekipa pred dvema letoma prijavila na Googlov razpis Digital News Initiative in na njem so prejeli 300.000 evrov. »Januarja lani smo ustanovili podjetje, danes pa ponujamo celovit pregled nad dogajanjem po svetu velikanom, kot so Bloomberg, IBM in Nasdaq,« je pripovedoval dr. Leban in dodal, da sicer ponujajo orodja za analizo novic medijem in finančni industriji, a da se v drugi kaže več priložnosti, saj mediji še vedno največ uporabljajo storitve tiskovnih agencij.

V splošnem pa gre za razumevanje tekstov v 30 različnih jezikih. Sistem sam zazna oziroma prepozna, kdo so ljudje, organizacije in drugi subjekti, omenjeni v besedilu. Gre za hitro razumevanje vsebine članka, za končnega uporabnika je pomembno, da se na tisoče novic z enako vsebino skrči na eno vest, ki izloči semantične informacije o tem, kdo, kaj, kdaj, kako in zakaj se je zgodilo,« je delovanje platforme, ki z najsodobnejšimi rešitvami na področju umetne inteligence in strojnega učenja v realnem času zbira in analizira novice, razložil dr. Leban.