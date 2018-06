Mesec: V naslednjem mandatu bomo trikrat močnejši »Glede na to, da so v Dnevniku zapisali, da je v iztekajočem se mandatu vsak poslanec v Levici tehtal tri povprečne, lahko v naslednjem mandatu pričakujete, da bomo trikrat močnejši, kot smo bili v zdajšnjem«, je dejal Mesec. »Levica bo trd pogajalec in še trši koalicijski partner,« je zatrdil koordinator Levice Luka Mesec. Zahtevali bodo dvig minimalne plače, redna zaposlitev mora po njegovih besedah zopet postati standard, ključna bo stanovanjska politika in prehod v brezogljično društvo. Mesec je poudaril strankino zavzemanje za izstop Slovenije iz Nata in preusmeritev 1,2 milijarde evrov z nabave orožja v znanost, kulturo in raziskovanje. »O tem lahko odloča samo ljudstvo, ne pa naslednja vlada,« je prepričan Mesec.

Brglez: Veliko akterjev, kjer je vsakdo pomemben Podpredsednik SMC in predsednik DZ Milan Brglez se je zahvalil volivkam in volivcem za izkazano zaupanje in da so prišli na volišča, »ker je to bistvo demokracije in s tem tudi delovanja države, ker brez tega dejansko ne gre«. Drugače pa je tudi sam zadovoljen s tem rezultatom, če se bo tudi po končnem štetju izkazalo, da je tako, je dodal. O prihodnjih koalicijah ni želel govoriti, saj je po njegovih besedah situacija veliko bolj kompleksna kot na zadnjih volitvah. »Zdaj je veliko akterjev, kjer je vsakdo pomemben, skoraj neodvisno od tega, koliko poslancev bo dejansko imel,« je še dejal Brglez.

V SD zadovoljni s podvojitvijo rezultata, ki se jim napoveduje V SD so zadovoljni, da so izboljšali rezultat izpred štirih let. »Mislim, da ima SD veliko perspektivo v bodoče,« je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in dodal: »Čestitam zmagovalcu, a na koncu bo treba sestaviti koalicijo«. Ocenil je, da je leva sredina dosegla dober rezultat in zdaj »morajo biti naša stranka in vse stranke odgovorne, da bomo Slovenijo peljali naprej«. Klica s sedeža SDS predsednik stranke Dejan Židan ne pričakuje, na vprašanje, ali vidi možnost za črno-rdečo koalicijo, pa je odvrnil, da se mu zdi možna kombinacija »SD in NSi, kaj drugega pa ne«.

Erjavec se trenutno ne ukvarja z odstopom »Žalostno je, da nobena klasična leva stranka ni dobila več kot deset odstotkov in zato sem sledil pobudi, da oblikujemo levi blok. Prepričan sem, da če bi prišlo do oblikovanja levega bloka, bi stranke levice dosegle boljši rezultat in tudi nasproti SDS bi bili prava utež,« meni prvak DeSUS Karl Erjavec, ki je na čelu stranke od leta 2005. Na vprašanje, ali bo v primeru, da obvelja rezultat vzporednih volitev, razmislil o odstopu, pa je dejal, da se s tem v tem trenutku ne ukvarja.

Bratuškova: Slovenija lahko dobi dobro levosredinsko vlado »Mislim, da lahko Slovenija dobi dobro levosredinsko vlado,« je ocenila Alenka Bratušek, predsednica istoimenske stranke. Je pa že nakazala, da ne morejo sodelovati »s tistimi, ki izključujejo in grozijo in za svoj stranko ne morejo vzeti zakonitega posojila«. Dodala je, da sta za njih pomembni zdravstvo in pokojnine.

Jelinčič: Pri volivcih pretehtalo, da SNS sedem let ni bilo v DZ »Ljudje so ugotovili, da manjkamo, da ni nikogar, ki bi pral možgane tako levim kot desnim, da so v miru lahko sedem let kradli in pravzaprav pokradli skoraj vse v Sloveniji. Ampak zadnjih šest milijard jim pa ne bomo dovolili ukrasti,« je dejal prvak SNS Zmago Jelinčič. Glede sodelovanja v koaliciji pa je dejal: »Počakajmo na jutri, pa na pojutrišnjem. Zdaj se bodo strasti najprej pomirile, potem bo šlo pa naprej.« Kot je dejal, je pripravljen iti v vlado, upa pa, da bo minister za kulturo.