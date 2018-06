Zlasti pozabljenih, odvrženih ali izgubljenih centov iz žepov je po slovenskih pločnikih, ulicah in trgih na tisoče. Kdor pri hoji gleda pod tla, lahko s temi centi nabere tudi do 10 evrov in več na leto. Največ je kovancev za en cent, saj ljudje mislijo, kaj jim bo ta cent, in tudi če opazijo, da pade na tla, ga ne poberejo. Na parkiriščih ob trgovinah pa se da dobiti tudi kak izgubljen bankovec.

Kljub plačevanju s karticami je v obtoku ogromno gotovine, bankovcev in kovancev, saj velja pravilo, da mora biti v denarnici vsaj 10 centov. Čeprav so nekatere evropske države iz obtoka umaknile kovance za 2 in 1 cent, nič ne kaže, da se bo to v Sloveniji zgodilo. Nihče ne mara drobiža, a ga imamo po žepih, torbicah in nahrbtnikih ogromno, če zamenjamo 500 evrov v 1 cent, dobimo neverjetnih 50.000 centov, kar je vsaj 10 kilogramov teže. Performans proti skopuštvu MO Koper za finančno pomoč njegovemu društvu zmernega Marka Breclja je potekal s 50.000 centi, karjolo in vanjo naloženo omenjeno gotovino. Najprej gre Marko s karjolo na banko zamenjat 500 evrov v kovance za 1 cent, nato na performans na Verdijevo, kjer je sedež občine. Ker so od občine dobili 500 evrov pomoči, se je karjola slučajno zvrnila pred občino. Kovance so metali nazaj v karjolo z lopato, žal niti ta protest ni omehčal MOK, da bi društvu mehkega terorista v Sloveniji namenili višjo podporo.

Ker denarja nimamo nikoli preveč, če plačujemo z gotovino, na blagajnah vzamemo in počakamo tudi na en sam cent, čeprav bi mnogi trgovci znesek raje zaokrožili za tisti cent navzgor. In ko smo že pri centih, ste opazili, da so cene povsod zaokrožene navzdol, cene en evro in 1 cent ne boste našli nikjer. Deluje psihološko, koliko smo prihranili z 99 centi.

A če upoštevamo množico artiklov s to ceno in pogosto nakupovanje teh, se prihranjenih centov nabere. Tudi prepričanje, da bomo z domačimi hranilniki privarčevali, drži delno. Več se privarčuje, če se ne kadi, ne uživa alkoholnih pijač in zdravo živi. Vsi, ki kadijo, zlahka izračunajo, koliko centov pokadijo v zrak. Če bi cente, ki jih povprečni kadilec nameni za nakup cigaret, dali skupaj, bi komaj zadoščal velik keson vlačilca. In še tista znana slovenska, da ni denarja, ne drži, denar je na tleh, samo pobrati ga je treba. In ne pozabite, provizij nadležnih položnic se ne rešite s plačili prek spletne banke, popolnoma na občinskih blagajnah in pol s trajniki. Z lastnim vrtom pa je letni prihranek večji od centov v Brecljevi karjoli. Cent na cent je pač evro.

Tomaž Švagelj, Štanjel