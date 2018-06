Boxmark Leather, gazela iz Kidričevega, ki je bila leta 2001 prepoznana za gazelo dravsko-pomurske regije, pospešeno dela za diverzifikacijo produktov in s tem poslovnih partnerjev. Na takšen način želijo postaviti še trdnejše temelje za dolgoročno stabilnost poslovanja podjetja, ki trenutno ustvari 95 odstotkov prihodkov v sodelovanju z avtomobilsko industrijo, preostali del pa z letalsko industrijo in pohištveno.

Do leta 2030 naj bi po pričakovanjih Marjana Trobiša, direktorja podjetja Boxmark Leather, ki je del koncerna Boxmark z več kot osem tisoč zaposlenimi, ob siceršnjem večanju obsega poslovanja z vsemi industrijami delež z avtomobilsko znašal približno 80 odstotkov. Lansko leto so zaokrožili z 155 milijoni evrov prihodkov, kar pomeni osemodstotno rast v primerjavi z letom 2016, so pa zaradi investicij ustvarili tudi dva milijona evrov izgube. To naj bi najpozneje v letu 2019 pokrili.

Pogodba s Fly Emirates

Občutnejšo rast prihodkov si predvsem na račun sodelovanja z letalsko industrijo obetajo po letu 2020. Pred časom so sklenili pogodbo s podjetjem Fly Emirates, za katero bodo s sodobnimi usnjenimi sedeži z vsemi priključki opremili njihov poslovni razred in tudi del ekonomskega razreda. Posel so sklenili za šest let.

»Glede na to, da smo z letalsko industrijo začeli sodelovati pred tremi leti, smo z dosedanjim razvojem zadovoljni. V tej industriji nastopamo z zahtevnimi izdelki in do sedaj nismo imeli še niti ene reklamacije. Razvoj v to smer nam zagotavlja tudi ustvarjanje višje dodane vrednosti, k čemur mora težiti vse gospodarstvo, da lahko vlaga v nadaljnji razvoj,« razmišlja Trobiš.

Še vedno želijo sodelovati tudi kot opremljevalec gospodarske razstave Dubai Expo 2020, ki bo med oktobrom 2020 in aprilom 2021, kakšno vlogo bodo tam imeli imeli, pa še ni dokončno znano.

Boxmark Leather v Kidričevem, kjer je od leta 2010 razvojni center za vso korporacijo, v katerem dela 112 razvojnikov, na leto v tehnološko posodobitev vloži od pet do šest milijonov evrov, vlaganj v širitev proizvodnje pa ne v Sloveniji ne na Hrvaškem in v BiH, kjer ima proizvodnjo za izdelke za avtomobilsko industrijo z nižjo dodano vrednostjo, v bližnji prihodnosti ne načrtuje.

Bodo pa ob nadaljevanju pritiskov avtomobilskih partnerjev na znižanje cene obseg dela v BiH, kjer izdelujejo izdelke iz usnja in blaga, povečali, hkrati pa z avtomatizacijo povečali produktivnost in učinkovitost. »Proizvodnjo smo v primerjavi s stanjem pred petimi leti posodobili in avtomatizirali za 30 odstotkov, s tako dinamiko nameravamo nadaljevati. Samo v posodobitev proizvodnje in izobraževanje zaposlenih, ki tako stopajo po poti v smeri industrije 4.0, povprečno vlagamo od pet do šest milijonov evrov na leto,« pojasnjuje Trobiš.