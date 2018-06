Tri polčase je trajalo. Pa je tisti pregovorni »drugi polčas«, povratni obračun, šele na vrsti. Prvi polčas je v boju za preboj v prvo ligo dobila Drava, drugega je za obstanek v njej dobil Triglav, tretjega, ko je sodniška ekipa z Matejem Jugom 45 minut v slačilnici ob prisotnosti policije čakala na odhod s Ptuja, pa je izgubil (slovenski) nogomet. »Nekateri na igrišču niso bili dorasli tej tekmi,« je povzel Simon Sešlar, trener Drave.

Vzdušje na Ptuju je bilo sprva priložnosti primerno: obe navijaški skupini, domača in gostujoča, sta glasno podpirali (le) svoje. Drava in Triglav sta šla nepopustljivo v dvoboj. Posledica? Kar 44 prekrškov, osem rumenih in en rdeč karton ob hudem nalivu v drugem polčasu. Trda in borbena, vendar tudi poštena tekma, v kateri pa moštvi nista več znali slediti sodniškemu kriteriju in obratno. »Po desetih minutah se je videlo, da kriterij ni v redu. Potem pride sodnik in ti grozi ter si tako dela avtoriteto. Ne igra se nogomet zaradi tega, to je brez zveze,« je poudaril Sešlar.

Pa sama tekma še zdaleč ni bila brez zveze. Zatresle so se noge branilcem. A če Matej Poplatnik darila ni izkoristil, se je bolje znašel Jaka Bizjak, ki je zapravljeni »zicer« popravil, tako da je podal Mitji Rešku za vodstvo. Za veselje in tudi za morebitnih 30.000 evrov, kolikor bo zdaj zveza namenila za preboj v prvo ligo. »Hiter nogomet je tanka linija: če ne daš – dobiš,« je tekmo pospremil Siniša Brkić, trener Triglava. »Nismo začeli, kot smo si zamislili. Strah je botroval napakam,« je ocenil. Strah je bil, sploh v obrambi, precejšen in nenavaden za prvoligaško ekipo. »Če bi vedel, od kod ta strah, bi ekipo drugače pripravil. Drugič vas povabim ob polčasu v slačilnico, pa boste videli,« se je zasmejal Brkić.

Drava, pri kateri je Nastja Čeh zaigral morda (pre)pozno, se je v nadaljevanju zaprla, kar je Triglav z bojevitim Luko Majcnom izkoristil, zabila sta zbrani David Zec in Poplatnik iz enajstmetrovke. »Še dobro, da je bil drugi polčas odličen. Lahko bi dali še en gol, lahko pa bi še enega tudi prejeli,« je priznal Brkić in poudaril, da dvoboj še ni odločen. In Ptujčani? Sešlar še verjame v preobrat: »Nič še ni odločeno, nam bo pa težko v Kranju. Triglav je na papirju bolj izkušen, ampak tam lahko zabijemo dva ali več golov.«

Drava – Triglav 1:2 (1:0) Strelci: 1:0 Rešek (14), 1:1 Zec (61), 1:2 Poplatnik (81/11 m). Mestni stadion Ptuj, gledalcev 800, sodnik: Jug (Tolmin) 5, rumeni kartoni: Flis, Čeh, Pirtovšek, Vezjak; Majcen, Zec, D. Kryeziu, Bojić; rdeči karton: Vezjak (93) Drava: Šeliga 6,5, Vezjak 6, Pirtovšek 5, Petek 5, Flis 5,5, Lovenjak 6 (od 60. Kukovec –), Šporn 6, Kolar 6 (od 71. Čeh –), Fanimo 6 (od 69. Cuffaro –), Rešek 6,5, Bizjak 6,5, trener: Sešlar 6. Triglav: Džafić 6,5, Elsner 6, D. Kryeziu 5 (od 46. Arh Česen 6), Zec 6,5, Udovič 6, Pušnik 6 (od 46. Bojić 6,5), E. Kryeziu 6, Mlakar 6,5, Majcen 7 (od 72. Žurga 6), Tijanić 6,5, Poplatnik 6,5; trener: Brkić 6,5. Igralec tekme: Luka Majcen (Triglav). Streli v okvir gola: 1:4, streli mimo gola: 4:5, koti: 8:6, prekrški: 25:19, prepovedani položaji: 2:1, posest žoge (v odstotkih): 42:58.