Don don: z lastno pekarno v Črni gori in sodobno linijo v Kranju

»Pogoj za postavitev avtomatizirane linije je dovolj velik obseg izdelkov. Mi smo to dosegli, zato želimo jeseni v Kranju postaviti avtomatizirano linijo za krofe,« napoveduje Alenka Mozetič Zavrl, direktorica podjetja Don Don, gazele osrednje Slovenije 2017. Tako bodo lažje odgovarjali na povečane potrebe trga – samo v času pusta so letos izdelali rekordnih osem milijonov krofov – in hkrati reševali pomanjkanje pekov. »Če sodimo po letošnjih prvih mesecih, se nam obeta zelo uspešno leto,« komentira direktorica podjetja, ki je lani ustvarilo dobrih 32 milijonov evrov prihodkov, kar je osem odstotkov manj kot v letu 2016. Tako bi lahko letos prihodki zrasli za najmanj desetino. K temu največ prispevajo nove vrste kruha, ki so jih v zadnjih dveh letih dali na trg, saj so vse prodajne uspešnice. Gazela, ki želi biti konsolidator pekovske industrije v regiji, raste tudi v Srbiji, kjer deluje deset let in kjer je letos prevzela še dva manjša pekovska obrata, medtem ko tovarna toasta, ki so jo lani odprli v Kragujevcu, izpolnjuje vsa njihova pričakovanja. V Danilovgradu v Črni gori končujejo dvomilijonsko investicijo v novo pekarno, ki bo oskrbovala ves črnogorski trg, dnevno pa naj bi že v juniju s 50 sodelavci izdelali 30 ton pekovskih izdelkov. Don Don je na črnogorskem trgu devet let, vendar je bil na njem le z zmrznjenim pecivom za dopeko in toastom, zdaj bo imel še pekarno svežega kruha in peciva. Še vedno želijo imeti pomembnejšo vlogo tudi na Hrvaškem, kjer čakajo ustrezno poslovno priložnost. Naj ob tem omenimo, da je v enega največjih pekovskih podjetij Pan pek z več kot 40 lastnimi prodajalnami marca z nakupom 65-odstotnega deleža stopil poljski finančni sklad Polish Enterprice Fund VII. jpš