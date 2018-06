Veliko se je v okviru tokratnega reprezentančnega zbora govorilo o odsotnostih nekaterih ključnih mož izbrane vrste. Ob imenih so se pojavljala tudi vprašanja brez odgovorov. Aktualna bodo tudi v prihodnjih mesecih, ko se bo bližal začetek poti proti načrtovani uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Seveda se jim nismo mogli izogniti niti po tekmi v Podgorici.

»Smo majhna država in vsak igralec je pomemben, še posebej, če je kakovosten,« ni želel biti preveč konkreten kapetan Bojan Jokić. A je nato vendarle malce presenetil, ko je ob naštevanju, ob imenu Valter Birsa dodal: »Lepo bi bilo, če bi se vrnil.« Ima morda kakšno informacijo, ki je še ne poznamo? »Zelo težko sem sprejel njegovo odločitev, da ga ne bo več zraven. Morda še težje kot on, navsezadnje sva bila dolga leta sostanovalca in malce čudno je bilo tokrat, ko sem ostal sam v sobi,« je pustil odgovor v zraku.

Predsednik Radenko Mijatović je iz zgodbe o odsotnostih (odpovedih) potegnil pozitiven zaključek: »To je bila idealna priložnost za preizkus mlajših igralcev in nekateri izmed njih so jo izkoristili.« Tudi selektor Tomaž Kavčič je izpostavil fazo pomlajevanja, ki morda celo prehiteva tovrstne načrte: »V nogometu ne gre nič čez noč, tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Ko se pomlajuje reprezentanco, je pomembno dobro vzdušje, prinesejo pa ga lahko samo zmage.«

S tega vidika je 2:0 na zelenici stadiona Pod Goricom zelo pomembnih. Sama igra in dejstvo, da so brez največjih zvezdnikov igrali tudi sicer višje rangirani Črnogorci, je v tem trenutku za ožji reprezentančni krog drugotnega pomena. Ali tako razmišljajo tudi gledalci pred televizijskimi sprejemniki, ki so se morda zmrdovali nad ne preveč kakovostno igro, je seveda stvar njihovega zornega kota. Pozorni opazovalci so morda videli tudi kakšne taktične poteze, ki so jim ponudile več vprašanj kot odgovorov. Marsikdo je verjetno pričakoval debitantski nastop prvega strelca domačega prvenstva Luke Zahovića, ki je po ogrevanju in dejstvu, da ostaja na klopi, malce nejevoljno slekel markirko…

Ko se tekma konča s pozitivnim izidom, gredo seveda podobne in tudi druge podrobnosti, ki koga zmotijo, hitreje v pozabo. V spominu ostanejo vrhunci in za najlepšega sta poskrbela nekdanja mlada reprezentanta Domen Črnigoj v vlogi asistenta in Miha Zajc, ki je akcijo za končnih 0:2 začel in dokončal s prvencem v članski izbrani vrsti. »Ne samo z Zajcem, tudi s Stojanovićem in Šporarjem imamo uigrane nekatere poteze. Več časa, ko bomo skupaj na pripravah in na igrišču, bolj bodo prišle do izraza,« je izpostavil Domen Črnigoj. »Akcija s treninga. Lepo se je izšla in kronali smo jo z zadetkom,« je dodal Miha Zajc, ki je očitno nova desetica v reprezentanci. Sam ji ne pripisuje posebne veljave: »Mislim, da ta številka na dresu nima več takšnega pomena kot včasih, danes je bolj v ospredju kolektivna igra.« Je pa kot na dlani, da je Zajcu, ki bo v prihodnji sezoni spet zaigral v italijanski serie A, namenjena vloga, ki jo je imel v preteklih letih njegov someščan iz Šempetra Valter Birsa.

Gostovanje v Črni gori je bilo prelomno. Reprezentanca je pod taktirko novega selektorja dosegla prvi zadetek in prvo zmago, s katero si je naredila prijetnejše počitnice, kot so se obetale po neprijetnih porazih konec marca z Avstrijo in Belorusijo. »Zmaga v Podgorici je lepa spodbuda. Potrebovali smo jo, ampak ostajamo trdno na tleh, kajti jutri je nov dan,« poudarja selektor Kavčič, ki bo izbrano vrsto ponovno zbral septembra.