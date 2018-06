V Beli krajini je okoli dvesto rejcev drobnice, ki redijo 10.000 ovc, na leto pa vzredijo okoli 15.000 jagenjčkov. Sliši se veliko, a je še vedno premalo za potrebe Belokranjcev. »Tako naši gostinci kupujejo jagenjčke celo na Kočevskem, Primorskem, Gorenjskem. Pri nas je jagenjček folklora. Za vsak praznik, za vsak rojstni dan, smrt ali veselico pečemo jagenjčke, čeprav to ni ravno poceni hrana. A ljudje si ga privoščijo, pa četudi morajo zanj nekaj mesecev denar dajati na stran,« pravi predsednik Društva rejcev drobnice Bele krajine Peter Štefanič.

Namesto bikov raje redijo ovce

Okoli petdeset ovc in koz različnih pasem je včeraj na razstavi drobnice v Semiču, ki jo že 24 let zapored pripravlja belokranjsko društvo, pritegnilo številne radovedne poglede. Že več kot desetletje se število drobnice v Beli krajini bistveno ne spreminja. A v zadnjem času se vendarle pojavljajo novi rejci. »Kmetje vse bolj opuščajo rejo bikov in kupijo čredo 20 ali 25 ovc, ki so bistveno enostavnejše za rejo,« dodaja Štefanič. Društvo si med drugim prizadeva tudi za promocijo avtohtone pasme, belokranjske pramenke, njeno številčnost želijo povečati vsaj na 70 odstotkov vseh belokranjskih ovc. »To je skromna ovca, meso je pa najboljše, okusnejše in tudi izkoristek mesa pri jagenjčku je visok, saj ima zelo drobne kosti, medtem ko imajo solčavska in druge pasme debele kosti.«

Pa volna? »Volna je pa čisti višek,« pravi Štefanič. »Če bi gorela, bi jo najbrž večina rejcev zažgala. V Beli krajini nihče ne odkupuje volne, tudi malo je ljudi, ki iz volne sploh kaj delajo, le redki še pletejo nogavice, izdelujejo polstenje (filc). Rešuje nas podjetje Soven, ki dvakrat na leto odkupuje volno in jo predela.« Eno striženje ovce pomeni kilogram in pol do dva kilograma volne. Štefanič svoje ovce ostriže le enkrat na leto, v maju, volno pa nato uporabi predvsem za zastirko na njivi. »Volna počasi trohni in je odlično gnojilo, rahlja zemljo,« pojasnjuje.

»Volna belokranjske pramenke in tudi drugih slovenskih pasem ni ravno visoke kvalitete, da bi na njej lahko temeljila nadaljnja predelava. A vsako stvar se da koristno uporabiti,« je pokomentiral eden največjih belokranjskih rejcev drobnice Boris Grabrijan, medtem ko je strižec Dušan Birtič oklenil eno od ovc med kolena in jo z veščimi potegi z električnimi škarjami v le nekaj minutah ostrigel.