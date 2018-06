Reprezentanca slovenskih vinarjev je ubranila naslov evropskega prvaka v nogometu. Na finalni tekmi v Murski Soboti je Slovenija premagala Nemčijo s 3:2. Gole za Slovenijo so dosegli Nejc Ščurek, Tim Lo Duca, ki je kot profesionalni nogometaš igral tudi za Primorje, Domžale, Rudar, Nafto in Wolfsberg, ter Matej Vračko. Finalna tekma pred 1000 gledalci v Fazaneriji je bila razburljiva, za nameček jo je v zaključku zmotila še nevihta. Finale je bil ponovitev obračuna izpred dveh let, ko je Slovenija v Mainzu premagala Nemčijo. Slovenija je postala evropski prvak četrtič in tretjič zapored, kar ni uspelo še nobeni reprezentanci.

Na evropskem prvenstvu v Sloveniji je nastopilo osem reprezentanc z 200 igralci, ki so predtekme igrali v Brdih in Mariboru, zaključni boji pa so bili v Prekmurju. Slovenija je v predtekmovalni skupini v Mariboru premagala Švico s 3:0, izgubila z Nemčijo z 0:2 in premagala Madžarsko z 1:0 ter zasedla drugo mesto za Nemčijo (tri zmage) ter pred Madžarsko in Švico. V skupini v Brdih je bila najboljša Češka pred Italijo, Portugalsko in Avstrijo. V polfinalu je Slovenija po hudem boju ugnala Češko s 3:2, Nemčija pa Italijo s 4:0. V finalu se je Slovenija oddolžila Nemčiji za poraz v predtekmovanju. Bronasto kolajno je osvojila Češka, ki je s 3:0 ugnala Italijo.

Na pobudo Slovenije je potekal tudi sestanek vseh reprezentanc udeleženk evropskega prvenstva za ustanovitev Evropske nogometne zveze vinarjev. Naslednje EP bo čez dve leti na Češkem. jo